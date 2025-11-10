Назван напиток, подавляющий активность «генов воспаления» в организме

Ежедневное употребление апельсинового сока может влиять на экспрессию генов, регулирующих артериальное давление, уровень липидов и воспаление. Это показало исследование, опубликованное в журнале Molecular Nutrition & Food Research (MNFR).

В эксперименте участвовали 20 здоровых взрослых добровольцев в возрасте от 21 до 36 лет без хронических заболеваний. В течение 60 дней участники выпивали по 500 мл пастеризованного апельсинового сока, разделив его на две порции. За три дня до начала исследования и на протяжении эксперимента они отказались от любых других цитрусовых продуктов.

Ученые анализировали кровь добровольцев до и после эксперимента, изучая изменения активности генов в мононуклеарных клетках периферической крови — важной части иммунной системы. Оказалось, что регулярное употребление сока вызвало перестройку транскриптома: изменилось более 3700 участков ДНК, включая 1700 генов, кодирующих белки.

Особенно заметными оказались сдвиги в активности генов, связанных с артериальным давлением (NAMPT, NLRP3), обменом липидов и воспалительными процессами. У участников исследования наблюдалось снижение активности генов, участвующих в воспалении, и повышение экспрессии тех, что связаны с метаболическим контролем и здоровьем сосудов.

Кроме того, апельсиновый сок вызвал изменения в активности некодирующих РНК — микроРНК и длинных некодирующих РНК, которые регулируют работу генов. Например, увеличилась экспрессия противовоспалительной miR-1305.

По словам авторов, цитрусовые флаваноны, такие как гесперидин и нарингенин, вероятно, лежат в основе такого эффекта. Эти растительные соединения влияют на сигнальные пути, контролируемые особыми факторами транскрипции NFKB1, AHR и PPARα.

Ученые отмечают, что результаты пока не подтверждают прямую причинно-следственную связь, но показывают, как напиток может влиять на молекулярные процессы, связанные с работой сердца и сосудов. В будущем исследователи планируют уточнить, зависит ли эффект от массы тела и можно ли использовать такие данные для персонализированных диетических рекомендаций.

