Многоязычие может замедлять физическое старение, выяснили ученые

Nature: знание нескольких языков замедляет умственное и физическое старение
Depositphotos

Люди, владеющие двумя и более языками, реже сталкиваются с ускоренным старением. При этом преимущества возрастают с увеличением числа языков. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Aging.

Международная команда ученых проанализировала данные 86 149 человек из 27 европейских стран. Возраст участников составлял от 51 до 90 лет. Результаты когнитивных тестов показали: у тех, кто говорит только на одном языке, риск ускоренного старения примерно вдвое выше, чем у многоязычных людей.

По словам исследователей, использование нескольких языков помогает сохранять неврологическую гибкость и замедляет как когнитивные, так и физические нарушения. Этот эффект сопоставим с влиянием регулярной физической активности и крепких социальных связей, которые также способствуют поддержанию здоровья и жизненной энергии в пожилом возрасте.

Ученые отмечают, что не все различия можно объяснить только знанием языков — роль могут играть и сопутствующие факторы, например, более активный образ жизни или здоровое питание в культурах, где многоязычие распространено. Тем не менее, даже после учета возраста, состояния здоровья, социальной среды и политических условий, положительный эффект многоязычия оставался значимым.

«50-75% населения мира говорит более чем на одном языке. Однако среди носителей английского большинство остаются монолингвами. Поэтому результаты о защитном эффекте двуязычия могут стать для таких людей неожиданными», — отметил профессор Стивен Мэй из Оклендского университета, комментируя результаты исследования.

Ранее ученые раскрыли секрет сохранения остроты ума в пожилом возрасте.

