проект

Выйти
>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали про напитки, которые ухудшают симптомы цистита

Врач Малхасян: кофе и цитрусовые соки могут ухудшить симптомы цистита

true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Симптомы цистита можно уменьшить или усилить, поменяв свой рацион во время заболевания. Так, кофеиносодержащие напитки, алкоголь и цитрусовые соки могут усугубить состояние, об этом «Газете.Ru» рассказал уролог, онколог, профессор, заведующий Урологическим отделением №67 Московского урологического центра Виген Малхасян.

«При острых состояниях в первые дни цистита или уретрита рекомендовано обильное питье (более 2 литров в сутки). Избегайте кофе, алкоголя, кофеинсодержащих безалкогольных напитков, цитрусовых соков, а также острой пищи до тех пор, пока не утихнут симптомы цистита. А вот клюквенный сок часто рекомендуют для снижения риска рецидивирующих инфекций мочевого пузыря. Следует помнить, что его нельзя пить с варфарином, так как это сочетание может привести к кровотечениям», – объяснил врач.

Также врач советует избегать переохлаждения и ходить в туалет чаще, – это помогает «вымывать» патогенные бактерии.

«При цистите для ослабления симптомов можно использовать грелку. Разместите ее на нижней части живота, это значительно облегчит боль и тяжесть в области малого таза. Мочитесь чаще, при каждом мочеиспускании микроорганизмы с мочой выделяются из организма. Тепло одевайтесь, носите длинные куртки и термобелье, не сидите на холодных поверхностях. А вот антибиотики без контроля врача лучше не принимать», – рассказал врач.

Ранее были названы осенние продукты, которые могут провоцировать изжогу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами