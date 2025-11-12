Россиянам рассказали про напитки, которые ухудшают симптомы цистита

Симптомы цистита можно уменьшить или усилить, поменяв свой рацион во время заболевания. Так, кофеиносодержащие напитки, алкоголь и цитрусовые соки могут усугубить состояние, об этом «Газете.Ru» рассказал уролог, онколог, профессор, заведующий Урологическим отделением №67 Московского урологического центра Виген Малхасян.

«При острых состояниях в первые дни цистита или уретрита рекомендовано обильное питье (более 2 литров в сутки). Избегайте кофе, алкоголя, кофеинсодержащих безалкогольных напитков, цитрусовых соков, а также острой пищи до тех пор, пока не утихнут симптомы цистита. А вот клюквенный сок часто рекомендуют для снижения риска рецидивирующих инфекций мочевого пузыря. Следует помнить, что его нельзя пить с варфарином, так как это сочетание может привести к кровотечениям», – объяснил врач.

Также врач советует избегать переохлаждения и ходить в туалет чаще, – это помогает «вымывать» патогенные бактерии.

«При цистите для ослабления симптомов можно использовать грелку. Разместите ее на нижней части живота, это значительно облегчит боль и тяжесть в области малого таза. Мочитесь чаще, при каждом мочеиспускании микроорганизмы с мочой выделяются из организма. Тепло одевайтесь, носите длинные куртки и термобелье, не сидите на холодных поверхностях. А вот антибиотики без контроля врача лучше не принимать», – рассказал врач.

