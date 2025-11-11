На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван симптом, повышающий риск смерти в больнице в шесть раз

ERJ: одышка повышает риск смерти в больнице в шесть раз
true
true
true
close
Depositphotos

У пациентов, которые начинают задыхаться после поступления в больницу, риск летального исхода повышается в шесть раз. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской медицинской школы. Работа опубликована в журнале ERJ Open Research.

Ученые проанализировали медицинские карты почти 10 тысяч взрослых добровольцев, которые хотя бы раз в жизни проходили процедуру помещения в стационар. Медсестры дважды в день просили пациентов оценить степень одышки по шкале от 0 до 10 — аналогично обычной оценке боли. Результаты показали: чем выше был показатель одышки, тем выше оказывалась вероятность летального исхода и перевода в отделение реанимации. При этом уровень боли на исход не влиял.

Среди пациентов, выписанных с сохраняющейся одышкой, четверть умерла в течение полугода, тогда как среди остальных показатель составил 7%. По словам авторов, одышка сигнализирует о том, что организму не хватает кислорода и он не справляется с выведением углекислого газа. Этот показатель требует не меньшего внимания, чем пульс, давление или температура.

Ранее врач рассказал, как проявляется «тихий инфаркт».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами