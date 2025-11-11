Назван симптом, повышающий риск смерти в больнице в шесть раз

У пациентов, которые начинают задыхаться после поступления в больницу, риск летального исхода повышается в шесть раз. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской медицинской школы. Работа опубликована в журнале ERJ Open Research.

Ученые проанализировали медицинские карты почти 10 тысяч взрослых добровольцев, которые хотя бы раз в жизни проходили процедуру помещения в стационар. Медсестры дважды в день просили пациентов оценить степень одышки по шкале от 0 до 10 — аналогично обычной оценке боли. Результаты показали: чем выше был показатель одышки, тем выше оказывалась вероятность летального исхода и перевода в отделение реанимации. При этом уровень боли на исход не влиял.

Среди пациентов, выписанных с сохраняющейся одышкой, четверть умерла в течение полугода, тогда как среди остальных показатель составил 7%. По словам авторов, одышка сигнализирует о том, что организму не хватает кислорода и он не справляется с выведением углекислого газа. Этот показатель требует не меньшего внимания, чем пульс, давление или температура.

