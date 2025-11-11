На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые объяснили, почему похудеть так трудно

Cell: мозг запрограммирован на то, чтобы мы толстели
true
true
true
close
Irina Shatilova/Shutterstock/FOTODOM

Долгое время считалось, что похудение — это вопрос силы воли: нужно просто меньше есть и больше двигаться. Однако международная команда ученых выяснила, что все гораздо сложнее — человеческий мозг активно сопротивляется снижению веса, воспринимая его как угрозу выживанию. Работа опубликована в журнале Cell.

Еще у наших предков жир был жизненно важным запасом энергии: если его слишком мало — можно умереть от голода, если слишком много — снизится подвижность и возможность сопротивляться внешним угрозам. За сотни тысяч лет эволюции человеческий организм выработал мощные биологические механизмы, которые защищают накопленные запасы. Но в мире, где еда доступна в любое время, а движение стало опцией, эти же системы мешают снижению веса.

Когда человек начинает худеть, тело реагирует на это как на опасность: усиливается чувство голода, повышается уровень гормонов аппетита, а обмен веществ замедляется. Так организм пытается сохранить энергию — поведение, которое когда-то помогало выжить, а теперь мешает сбросить лишние килограммы.

Мозг запоминает более высокий вес и стремится поддерживать его, даже если человек похудел. Это объясняет, почему многим сложно удержать результат после диеты — тело просто возвращает вес к прежнему уровню, считая его безопасным.

«Набор веса активирует системы мозга, которые воспринимают этот уровень как норму. После снижения веса организм всеми силами пытается к ней вернуться — это не слабость, а биология, отточенная миллионами лет эволюции», — отметили авторы работы.

Современные препараты для снижения веса действуют, имитируя гормоны кишечника, которые сообщают мозгу о сытости. Они помогают обойти естественные механизмы защиты веса, но их эффект не универсален: часть пациентов сталкивается с побочными эффектами или не получает ожидаемого результата. После прекращения терапии вес нередко возвращается.

«Если вам сложно похудеть и удержать результат, знайте: вы не одиноки — и это не ваша вина. Ваш мозг просто делает то, что делал всегда — защищает вас», — заключили исследователи.

Ученые считают, что дальнейшие успехи в области нейробиологии и метаболизма помогут разработать методы, которые смогут «перепрограммировать» сигналы мозга и стабилизировать вес даже после завершения похудения.

Ранее была названа неожиданная опасность лишнего веса для женщин после менопаузы.

