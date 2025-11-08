На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа неожиданная опасность лишнего веса для женщин после менопаузы

Menopause: жир на животе после менопаузы может ухудшать память и внимание
true
true
true
close
Freepik.com

Женщины, у которых после менопаузы накапливается больше жира в области талии, показывают худшие результаты в тестах на внимание и память, выяснили американские ученые. Работа опубликована в журнале Menopause.

Менопауза сопровождается не только снижением уровня эстрогена, но и изменениями состава тела — в частности, увеличением висцерального жира, который откладывается вокруг внутренних органов. Этот тип жира считается метаболически активным: он усиливает воспалительные процессы и снижает чувствительность к инсулину, что повышает риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи из Университета Висконсин-Мэдисон и Клиники Майо предположили, что сочетание гормональных и метаболических изменений может влиять и на работу мозга. В анализе приняли участие более 700 женщин в возрасте от 42 до 58 лет, недавно (в течение трех лет) переживших менопаузу.

Ученые использовали данные крупного клинического исследования KEEPS, в котором женщины получали гормональную терапию — эстроген в виде таблеток, пластыря или плацебо. Участницам измеряли соотношение талии к бедрам — показатель, отражающий количество жира в области живота, — и проводили тесты на память, внимание и гибкость мышления.

Результаты показали, что женщины с более высоким соотношением талии к бедрам имели ниже показатели когнитивных функций по всем направлениям, включая вербальную память и внимание. А в течение четырех лет наблюдения именно у них сильнее снижались способности, связанные с зрительным вниманием и исполнительными функциями — планированием и организацией действий.

Применение гормональной терапии не изменяло эту связь: ни пероральный, ни трансдермальный эстроген не влияли на соотношение между накоплением жира и когнитивными показателями.

«Раннее внимание к модифицируемым факторам риска — ключ к сохранению здоровья и независимости с возрастом. Профилактические стратегии до наступления менопаузы принесут долговременные результаты и снизят риск когнитивных и метаболических нарушений», — отметила Моника Кристмас, заместитель медицинского директора The Menopause Society.

Ранее была названа группа людей, имеющая защиту от деменции на 28% выше.

