На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские ученые нашли способ победить диабет

Новосибирские ученые нашли способ победить диабет и метаболический синдром
close
Depositphotos

Ученые разработали новое соединение на основе природных компонентов, содержащихся в хвое, растениях и эфирных маслах. Об этом пишет издание «Наука в Сибири».

Разработка специалистов новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова СО РАН направлена на борьбу с метаболическим синдромом и связанным с ним сахарным диабетом второго типа.

Проведенные на генно-модифицированных мышах исследования препарата показали, что после его применения у грызунов снижается уровень сахара и холестерина в организме без негативных последствий для печени. Действие препарата оказалось накопительным.

До этого журнал The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM) сообщил, что одно из самых распространенных лекарств для профилактики диабета — метформин — может ослаблять полезный эффект физических упражнений. К такому выводу пришли ученые из Рутгерского университета (США).

Ранее ученые раскрыли секрет сохранения остроты ума в пожилом возрасте.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами