Российские ученые нашли способ победить диабет

Ученые разработали новое соединение на основе природных компонентов, содержащихся в хвое, растениях и эфирных маслах. Об этом пишет издание «Наука в Сибири».

Разработка специалистов новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова СО РАН направлена на борьбу с метаболическим синдромом и связанным с ним сахарным диабетом второго типа.

Проведенные на генно-модифицированных мышах исследования препарата показали, что после его применения у грызунов снижается уровень сахара и холестерина в организме без негативных последствий для печени. Действие препарата оказалось накопительным.

До этого журнал The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM) сообщил, что одно из самых распространенных лекарств для профилактики диабета — метформин — может ослаблять полезный эффект физических упражнений. К такому выводу пришли ученые из Рутгерского университета (США).

Ранее ученые раскрыли секрет сохранения остроты ума в пожилом возрасте.