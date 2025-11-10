Врач назвал болезни, связанные с эректильной дисфункцией

Metropoles: эректильная дисфункция часто связана с болезнями сердца и сосудов

Частыми причинами эректильной дисфункции выступают ожирение, диабет и болезни сердца. Об этом предупредил испанский уролог Родриго Браз в беседе с изданием Metropoles.

По словам врача, эректильная дисфункция нередко развивается на фоне сахарного диабета и болезней сердечно-сосудистой системы — в частности, атеросклероза, артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца. Эти патологии ухудшают кровоток и повреждают сосуды, в том числе в области полового члена, что напрямую влияет на способность поддерживать эрекцию.

Кроме того, Браз подчеркнул, что сексуальные расстройства часто связаны с образом жизни. Малоподвижность, курение и повышенный уровень холестерина в крови приводят к снижению эластичности сосудов и ухудшению кровообращения.

«Многие мужчины просто хотят получить средство для эрекции, но забывают, что похудение, физические упражнения и хороший сон имеют основополагающее значение для сексуальной функции», — отметил специалист.

Он добавил, что проблемы с потенцией могут появляться и после некоторых видов операций, особенно при хирургическом лечении рака предстательной железы, когда повреждаются нервы, отвечающие за эрекцию. В таких случаях восстановление требует времени и комплексного подхода — с участием уролога, физиотерапевта и психолога.

