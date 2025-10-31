В России нашли связь возрастных изменений у женщин и заболеваний сердца

Медики подведомственного Минобрнауки России Пензенского государственного университета (ПГУ) нашли прямую зависимость между площадью фиброза миокарда и снижением уровня женских половых гормонов, рассказали «Газете.Ru» в Минобрнауки РФ.

Один из наиболее сложных периодов в жизни женщины — климакс. Он наступает примерно в 45–50 лет и связан с постепенным завершением репродуктивной функции и снижением выработки важных гормонов — эстрогена и прогестерона. Эти гормоны влияют на многие функции и системы организма, в том числе «защищают» сердце от ряда заболеваний.

«С возрастом кардиопротективная функция гормонов снижается. Это влечет за собой патологические изменения, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У женщин может развиться фиброз предсердий (хроническое состояние, при котором участок сердечной мышцы замещается соединительной тканью. Это нарушает сердечный ритм и может привести к сердечной недостаточности)», — рассказал разработчик проекта, доцент кафедры «Внутренние болезни» ПГУ Руслан Рахматуллов.

Ученые осуществили морфологический анализ сердца людей, умерших от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

«Нам удалось оценить состояние сердечно-сосудистой системы 50 женщин. Мы учитывали возраст и выяснили, что фиброз предсердий чаще встречается у пожилых женщин», — отметил Рахматуллов.

Ученый также обследовал около 500 пациентов. Исследователи оценивали распространение фиброза предсердий в зависимости от возраста по ЭКГ-показаниям и установили, что снижение репродуктивной функции у женщин коррелирует с увеличением процента фиброза.

«Мы выявили прямую зависимость между площадью фиброза и снижением уровня гормонов женской половой системы», — подчеркнул Рахматуллов.

Сейчас медики продолжают исследование. Ученые разрабатывают клинические рекомендации для практического здравоохранения, — их внедрение может помочь сократить число женщин с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

