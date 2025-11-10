На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У популярного препарата для лечения диабета нашли важный недостаток

JCEM: препарат метформин ослабляет полезный эффект от тренировок
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Одно из самых распространенных лекарств для профилактики диабета — метформин — может ослаблять полезный эффект физических упражнений. К такому выводу пришли ученые из Рутгерского университета (США). Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

В исследовании приняли участие 72 взрослых добровольцев с повышенным риском развития диабета, гипертонии, ожирения печени и сердечно-сосудистых заболеваний. Добровольцев разделили на группы: первая принимала метформин, а вторая не использовала такой метод контроля сахара в крови. Все участники прошли 16-недельную программу тренировок с разной интенсивностью.

По итогам эксперимента у всех испытуемых наблюдалось улучшение чувствительности тканей к инсулину и состояния сосудов, однако у людей, принимавших метформин, эти положительные эффекты были выражены значительно слабее. Кроме того, препарат снижал прирост физической выносливости и мешал организму эффективно контролировать уровень глюкозы после нагрузок.

Исследователи объясняют: метформин частично подавляет активность митохондрий — клеточных структур, отвечающих за выработку энергии. Этот механизм помогает снижать уровень сахара в крови, но одновременно ограничивает способность организма адаптироваться к физическим нагрузкам и использовать энергию максимально эффективно.

«Результаты работы показывают, что пациентам с предиабетом и врачам стоит учитывать возможное влияние метформина на эффективность тренировок и подбирать режим физических нагрузок индивидуально. Тем не менее прекращать прием препарата самостоятельно нельзя», — заключили ученые.

Ранее ученые выяснили, как болезнь Альцгеймера повышает риск диабета.

