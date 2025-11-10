На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Алкоголь усиливает приятный вкус пищи, доказали ученые

IJGFS: алкоголь перед едой улучшает восприятие вкуса пищи
true
true
true
close
Ecanoguz/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Ясского университета имени Александру Иоана Кузы (Румыния) выяснили, что употребление алкоголя перед приемом пищи улучшает вкус пищи и чувство удовольствия при ее употреблении. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Gastronomy and Food Science (IJGFS).

В эксперименте приняли участие 257 посетителей ресторана. Половине из них перед обедом предложили рюмку сливового бренди в качестве аперитива, другая половина алкоголь не употребляла. На втором этапе участников попросили оценить вкус и свежесть томатного супа по 100-балльной шкале.

Посетители, выпившие аперитив, оценили блюдо в среднем на 76 баллов, тогда как те, кто воздержался от алкоголя, — на 68. По отдельным критериям разница в восприятии также оказалась заметной: вкус супа — 79 против 72 баллов, свежесть — 79 против 73.

Исследователи предполагают, что алкоголь приглушает горькие и резкие ноты, естественным образом присутствующие во вкусе некоторых продуктов (например, овощей). Также спиртное перед едой может усиливать ощущение сладости, благодаря чему еда кажется вкуснее. Кроме того, аперитив помогает очистить небо и расслабиться перед едой, что положительно влияет на восприятие вкуса.

«Алкогольный напиток перед ужином действует как освежитель вкуса, помогает избавиться от послевкусия предыдущей пищи и в полной мере насладиться ароматом блюда», — объяснил профессор Чарльз Спенс, соавтор исследования.

Ученые отмечают, что эффект, вероятно, будет наблюдаться при употреблении и других видов аперитивов, а не только бренди.

Ранее была найдена неожиданная причина алкоголизма и заболеваний печени.

