Ученые выяснили, что рак легких может развиться из-за воспаления

CCell: воспаление в особых клетках вызывает развитие рака легких
true
true
true
close
Freepik

Исследователи из Техасского университета обнаружили, что воспаление в тканях легких может запускать развитие рака еще до появления видимых опухолей. Результаты их работы опубликованы в журнале Cancer Cell.

Чтобы проследить, как именно обычные клетки превращаются в злокачественные, ученые создали так называемые пространственные транскриптомные карты — подробные схемы, показывающие, какие гены активны в разных участках ткани. Это позволило им увидеть ранние изменения, происходящие еще до образования опухоли.

Исследование проводили на образцах тканей легких 44 человек. В общей сложности ученые проанализировали более полумиллиона участков ткани и свыше пяти миллионов клеток.

Оказалось, что еще на стадии предраковых изменений в легких появляются зоны хронического воспаления. В этих областях клетки, выстилающие альвеолы — мельчайшие пузырьки, через которые происходит обмен кислорода и углекислого газа, — начинают вести себя аномально и постепенно превращаются в опухолевые.

Авторы исследования считают, что именно воспаление может быть первым толчком к развитию рака легких. Поэтому, по их мнению, подавление воспаления — отдельно или вместе с иммунотерапией — может стать новым способом предотвращения болезни и ее более раннего выявления.

Ранее был выявлен механизм, позволяющий раковым клеткам переживать химиотерапию.

