Назван регион России с самым высоким естественным фоном радиации

Врач Платонова: в России зона с самым высоким фоновым излучением находится в Алтае

true
true
true
close
Unsplash

В России зона с наиболее высоким фоновым излучением находится в Республике Алтай, рассказала «Газете.Ru» главный врач диагностического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач ультразвуковой диагностики высшей категории, член Европейской ассоциации ядерной медицины, Оксана Платонова.

«Важно понимать, что мы каждый день получаем фоновое облучение, поэтому не стоит так бояться ионизирующих методов радиодиагностики. Среднегодовая естественная доза, которую получает человек из разных источников (космос, радон, почва и др.), составляет 2–3 мЗв/год. А в некоторых регионах, например, в Рамсаре в Иране, — до 260 мЗв/год без достоверного роста онкологической заболеваемости», – отметила врач.

По ее словам, высокий уровень естественного радиационного фона может быть связан с термальными источниками, которые выносят на поверхность радиоактивные вещества богатые радием, а также с особенностью горных пород и воды, содержащих уран и радон.

«К слову, в России зона с наиболее высоким фоновым излучением находится в Республике Алтай. Средняя годовая эффективная доза облучения там составляет 8,9 мЗв/год, что выше, чем в среднем по стране. Это также связано с геологическими особенностями региона: тектоническими разломами и гранитами с повышенным содержанием урана, тория и других радиоактивных элементов», – заметила доктор.

Подробнее о том, какие дозы облучения дают разные методы радиодиагностики, сколько раз в год можно делать МРТ, КТ и маммографию, а также как называется самый опасный метод радиодиагностики – в интервью Платоновой «Газете.Ru».

Ранее физик объяснил, что помешало немцам создать атомную бомбу к 1945 году.

