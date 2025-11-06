На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Состояние сердца влияет на риск деменции, выяснили ученые

EHJ: повреждение сердца в среднем возрасте повышает риск деменции в пожилом
Shutterstock

У людей старше 45 лет с признаками скрытого повреждения сердца риск развития деменции в пожилом возрасте значительно повышается. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона. Результаты работы опубликованы в журнале European Heart Journal (EHJ).

Исследование основано на данных почти шести тысяч участников проекта Whitehall II. В рамках программы с 1985 года отслеживается здоровье британских государственных служащих. На момент начала наблюдения возраст участников составил от 45 до 69 лет, у испытуемых не было признаков сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений памяти.

Добровольцам провели высокочувствительный тест на тропонин — белок, который высвобождается в кровь при повреждении сердечной мышцы. Этот метод позволяет выявлять даже минимальные повреждения, недоступные для обычных тестов.

За участниками наблюдали в среднем 25 лет, периодически оценивая память, внимание и способность к решению задач. За это время у 695 человек была диагностирована деменция. Анализ показал: при повышении уровня сердечного тропонина в среднем возрасте I риск последующего когнитивного снижения и деменции оказался значительно выше.

Даже с учетом таких факторов, как возраст, пол, этническая принадлежность и уровень образования, у людей с повышенным уровнем тропонина наблюдалось более быстрое ухудшение памяти и когнитивных навыков. В среднем к 80 годам их умственные способности соответствовали уровню людей, которые были почти на полтора года старше.

По словам исследователей, даже умеренное увеличение уровня тропонина без симптомов сердечного приступа может свидетельствовать о скрытых нарушениях в работе сердца — хроническом повреждении мышечной ткани или нарушении кровоснабжения. Эти процессы со временем ухудшают состояние сосудов, в том числе в мозге, что может приводить к деменции.

Ранее были названы главные факторы риска инфаркта и инсульта.

