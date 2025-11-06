На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван простой способ улучшить самочувствие при высокой температуре

Infobae: холодный компресс в области подмышек помогает снизить температуру
true
true
true
close
Depositphotos

Холодный компресс в области подмышечных впадин помогает улучшить самочувствие при температуре без лекарств. Об этом рассказала терапевт клиники Кливленда Неха Вьяс в интервью изданию Infobae.

По словам врача, высокая температура — это естественная реакция организма, помогающая бороться с инфекцией. Поэтому «сбивать» ее не всегда необходимо. Однако в некоторых случаях жар может вызывать слабость, головную боль и обезвоживание — в этом случае стоит принять меры для облегчения состояния.

Вьяс рекомендует прикладывать холодный компресс к подмышкам на 10 минут. По словам эксперта, в этой области находятся крупные кровеносные сосуды. Их «охлаждение» может несколько облегчить жар. Также эксперт советует пить прохладные напитки и использовать влажные салфетки для лба и задней части шеи. Кроме того, можно принять теплую ванну, которая помогает телу постепенно остыть. В то же время врач предостерегает: при ознобе эти методы применять не следует, поскольку они могут ухудшить самочувствие.

Если температура вызывает сильный дискомфорт, допустимо принять жаропонижающее средство — парацетамол или ибупрофен. Однако, по словам специалистки, важно не превышать рекомендованную дозу и при сохранении симптомов обращаться к врачу.

Неха Вьяс также подчеркнула роль питания во время болезни. Полезные вещества, содержащиеся в пище, поддерживают иммунную систему, поэтому стоит выбирать легкие блюда — например, овощные супы. Из напитков предпочтительнее вода и травяные чаи, которые помогают восполнить жидкость и ускорить восстановление.

Ранее был назван неожиданный фактор, увеличивающий риск простуды.

