Названа неочевидная причина ожирения и диабета

JIM: причиной ожирения и диабета может быть старение клеток
Ученые из клиники Мэйо (США) установили, что процессы клеточного старения могут играть решающую роль в развитии ожирения, диабета второго типа и метаболического синдрома. Результаты исследования опубликованы в Journal of Internal Medicine (JIM).

Эксперименты на мышах и образцах человечески тканей показали, что с возрастом в организме постепенно накапливаются сенесцентные клетки — они перестают делиться, но не погибают. Такие клетки продолжают выделять вещества, которые вызывают хроническое воспаление и нарушают обмен веществ. Это приводит к сбоям в работе печени, жировой и мышечной ткани, ослаблению чувствительности к инсулину и повышению риска развития метаболических заболеваний.

Исследователи отмечают, что клеточное старение не только приближает развитие диабета и ожирения, но и способствует общему ухудшению работы органов, ускоряя биологическое старение. Именно поэтому воздействие на этот механизм рассматривается как перспективное направление профилактики и терапии возрастных нарушений.

Одним из подходов, которые ученые предлагают для решения проблемы, выступает сенотерапия. Сенотерапевтические препараты либо уничтожают стареющие клетки, либо блокируют их вредное влияние. Также они могут стимулировать естественные механизмы очищения организма, например, с помощью активации фагоцитов. Эти клетки удаляют погибшие и деградировавшие структуры организма.

По мнению специалистов, подобная стратегия может стать основой будущих методов лечения и профилактики метаболических нарушений. В перспективе сенотерапия способна не только улучшать обмен веществ, но и продлевать активный период жизни, снижая риск развития возрастных заболеваний.

Ранее были названы главные факторы риска инфаркта и инсульта.

