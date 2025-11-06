Жир в области талии связали с ухудшением памяти у женщин

Увеличение объема талии у женщин может сигнализировать не только о риске сердечно-сосудистых заболеваний, но и о начале снижения когнитивных способностей. Это показало исследование, опубликованное в журнале Menopause.

Как отмечают ученые, набор веса в период перименопаузы и постменопаузы — частое явление, особенно в области живота. Это происходит на фоне снижения уровня эстрогена и сопровождается уменьшением чувствительности к инсулину и усилением воспалительных процессов. Новый анализ показал, что именно жировые отложения вокруг внутренних органов — так называемый висцеральный жир — представляют особую опасность для мозга.

Висцеральное ожирение давно связывают с метаболическим синдромом, диабетом, гипертонией, повышенным уровнем липидов и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако теперь выяснилось, что оно также может повышать риск развития болезни Альцгеймера и других форм деменции.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые проанализировали данные более чем 700 женщин в возрасте от 42 до 58 лет, находившихся в ранней постменопаузе (менее трех лет после ее наступления). Участниц разделили на три группы: одна получала пероральный конъюгированный конский эстроген, другая — трансдермальный эстрадиол, третья — плацебо. Центральное ожирение оценивалось по соотношению окружности талии и бедер.

Выяснилось, что женщины с большим обхватом талии по отношению к бедрам хуже справились с большинством когнитивных тестов. За четыре года наблюдений особенно заметными оказались изменения в зрительном внимании и исполнительных функциях.

Авторы работы подчеркивают, что даже при низком риске сердечно-сосудистых заболеваний когнитивное здоровье женщин в ранней постменопаузе требует особого внимания. Измерение окружности талии и бедер, по мнению исследователей, может стать простым способом выявления тех, кто находится в группе риска нарушения памяти и мышления.

