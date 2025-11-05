Люди не становятся «глупее», когда голодны, выяснили ученые

Ученые из Оклендского университета установили, что кратковременное воздержание от пищи не снижает концентрацию внимания, память и скорость реакции у здоровых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Bulletin (PsyBull) Американской психологической ассоциации.

Метаанализ охватил данные 71 исследования с участием более 3,5 тысячи человек. Ученые сравнивали когнитивные показатели у тех, кто голодал около 12 часов, и у испытуемых, принимавших пищу незадолго до эксперимента.

Результаты показали, что кратковременное голодание не оказывает заметного влияния на память, способность принимать решения и выполнять сложные умственные задачи. Исключение составили дети: у них отказ от пищи действительно сопровождался снижением мозговой активности, что, по словам ученых, подтверждает необходимость регулярного питания в младшем возрасте.

Специалисты также отметили, что чувство голода может выборочно усиливать внимание к стимулам, связанным с едой — например, изображениям продуктов или словам, напоминающим о пище. Однако в целом когнитивные функции при этом не страдают.

Авторы подчеркивают, что их выводы касаются именно кратковременного голодания у здоровых взрослых. Длительные периоды отказа от еды без медицинского контроля могут иметь иные последствия для работы мозга и общего самочувствия.

