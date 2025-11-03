проект

Развеян миф о пользе пищевой соды при изжоге

Врач Сепп: пищевая сода не эффективна при лечении изжоги

Shutterstock

Пищевую соду часто используют в качестве средства купирования приступа изжоги, однако это не эффективно, рассказал «Газете.Ru» кандидат фармакологических наук, доцент кафедры фармации Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Владислав Сепп.

«Прием пищевой соды для купирования приступа изжоги малопродуктивен. Сода взаимодействует с кислотой в желудке, образуется углекислый газ, он заполняет желудок, растягивает его стенки, а это провоцирует новый выброс кислоты. Получается порочный круг вместо лечения», – объяснил врач.

По словам доктора, для обычного среднестатистического человека регулярный прием соды, особенно без предварительной консультации с врачом, может обернуться довольно неприятными последствиями, среди которых вздутие живота, другие нарушения пищеварения.

«Безусловно, сода вызывает и будет вызывать интерес как биологически активное вещество. Различные исследования, открывающие новые возможности лекарственного применения соды и снижающие побочные явления при ее приеме, уже позволяют рассматривать соду как полноценного кандидата для создания лекарств при самых различных патологиях. Но речь идет именно о лекарствах, причем с однократным или довольно коротким курсом лечения. Добавление повышенных доз соды в повседневный рацион или регулярное использование ее при повышенных физических нагрузках – довольно высокий риск трудно предсказуемых последствий, ровно такой же, как и при бесконтрольном приеме любых лекарств без согласования с врачом», – рассказал доктор.

