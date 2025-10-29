Россиянам рассказали, какие привычки в уходе за собой наносят вред организму

Покупая косметику, мы редко задумываемся, как отдельные ингредиенты влияют на здоровье, а многие повседневные ритуалы ухода могут быть опаснее, чем кажется. Специалисты Пермского Политеха объяснили, почему зимой не стоит пользоваться SPF-кремом, чем вредны «безсульфатные» шампуни, какие масла разрушают защитный барьер кожи и как разбавленная тушь может привести к потере зрения. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Многие отказываются от лаурилсульфата натрия (SLS) в пользу мягких средств, но раздражение может сохраняться. По словам профессора кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Ларисы Волковой, заменители вроде SLES, ALS, ALES, а также консерванты MIT, CMIT и DMDM Hydantoin тоже способны вызывать сухость и зуд.

«Даже натуральные добавки — хна, ромашка, крапива, эфирные масла — могут стать аллергенами. Схожие вещества содержатся в гелях для душа и умывания, которые особенно опасны из-за контакта со слизистыми», — уточнила эксперт.

По словам доцента кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Юлии Рожковой, зимой в России уровень ультрафиолета обычно не превышает 2 единиц, и защита не требуется.

«Активные компоненты солнцезащитных кремов, такие как бензофенон-3, октиноксат и этоксикрилен, могут проникать через кожу и попадать в кровь и грудное молоко. Поэтому наносить SPF при низком UV-индексе не только бессмысленно, но и потенциально вредно», — отметила Рожкова.

Чтобы снизить риск побочных эффектов, ученая советует выбирать средства с множеством разных фильтров в небольших дозировках, а не одно вещество в высокой концентрации.

Кремы с минеральными маслами и силиконами образуют на коже пленку, которая уменьшает испарение влаги, но при длительном применении подавляет естественное производство липидов.

«Кожа теряет способность к самовосстановлению и становится хронически сухой. Безопаснее выбирать средства с физиологичными липидами, укрепляющими естественный барьер», — посоветовала Рожкова.

После истечения срока годности активные компоненты разлагаются, а бактерии начинают размножаться. В результате крем или сыворотка могут вызвать раздражение, аллергию и воспаления.

«Особенно быстро портятся продукты на водной основе, — отметила Рожкова. — Поэтому важно соблюдать сроки и не использовать косметику дольше, чем указано на упаковке».

Добавление жидкости в загустевшую тушь разрушает консервирующую систему, и средство становится благоприятной средой для бактерий.

«При попадании на глаза это может вызвать кератит или конъюнктивит. Если тушь подсохла — ее нужно выбросить», — предупредила эксперт.

По словам исследователей ПНИПУ, главное правило безопасного ухода — умеренность и осознанность. Даже самые безобидные средства при неправильном применении могут стать источником хронических проблем.

