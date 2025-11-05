Стареющие звезды могут разрушать близкие к ним планеты, выяснили ученые

Астрономы из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Уорикского университета установили, что звезды, переходящие в фазу красного гиганта, способны уничтожать планеты-гиганты, вращающиеся слишком близко. Результаты работы опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Когда у звезды заканчивается водород, она расширяется и остывает, выходя из «главной последовательности». Исследователи изучили почти полмиллиона таких светил, находящихся в начале этой стадии. Ученые использовали данные спутника TESS, чтобы выявить 30 планет и кандидатов в планеты, включая 33 ранее неизвестные. Анализ показал: чем сильнее звезда расширяется и охлаждается, тем меньше вероятность, что рядом с ней сохранятся крупные планеты.

По словам ведущего автора Эдварда Брайанта, по мере старения звезды вызывают спиральное падение близких планет и их гибель. Причина — приливное взаимодействие: гравитационное «перетягивание каната» между звездой и планетой. Как и Луна, создающая приливы на Земле, планета воздействует на звезду, но по мере ее расширения это давление усиливается, замедляя орбиту планеты, пока она не «упадет» на звезду.

«В далеком будущем подобная судьба может ожидать и некоторые планеты Солнечной системы, когда (через несколько миллиардов лет) Солнце станет красным гигантом. Земля, вероятно, избежит поглощения, но жизнь на ней в этот момент уже вряд ли сохранится», — прогнозируют ученые.

