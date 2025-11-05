На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найден способ ликвидировать опасные короткие замыкания в литиевых аккумуляторах

NatCom: опасные дефекты литиевых батарей могут расти внутри электролита
true
true
true
close
Depositphotos

Литий-металлические аккумуляторы считаются одной из самых перспективных технологий хранения энергии: они обеспечивают высокую емкость при меньшем весе и объеме. Однако их развитие сдерживает образование дендритов — тонких металлических игл из лития, которые способны вызывать короткое замыкание и разрушение батареи. Ученые из Технического университета Мюнхена выяснили, что эти структуры могут формироваться не только на границе электродов, но и прямо внутри самого электролита. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

До сих пор считалось, что твердые электролиты, особенно полимерные, способны предотвращать рост дендритов.

«Наши измерения показали, что дендриты могут расти в материале, который, наоборот, должен их останавливать», — пояснил первый автор работы, аспирант Фабиан Апфельбек.

Полимерные электролиты действительно более безопасны, чем жидкие: они не воспламеняются и не протекают, обеспечивая надежное разделение электродов. Однако новые результаты ставят под сомнение ключевое предположение в области разработки литиевых аккумуляторов.

Исследование проводилось с использованием нанофокусной рентгеновской дифракции на ускорителе частиц DESY в Гамбурге. Благодаря пучку рентгенов диаметром всего 350 нанометров, ученые впервые смогли наблюдать за микроскопическими изменениями внутри полимерного электролита в реальных условиях работы батареи.

«До сих пор считалось, что дендриты появляются только на границе между электродом и электролитом. Тот факт, что они могут формироваться внутри материала, стал для нас неожиданным. Это знание поможет создать новые материалы, в которых подобная кристаллизация будет невозможна, — заключил руководитель работы профессор Петер Мюллер-Бушбаум. — Такие батареи будут эффективнее, безопаснее и долговечнее».

Ранее россиянам рассказали, как избежать преждевременного «старения» батареи в смартфонах и ноутбуках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами