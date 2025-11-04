На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые выявили редкую мутацию, поражающую почки

Scim: мутация в рецепторе RIG-I заставляет иммунитет запускать поражение почек
true
true
true
close
Global Look Press

Мутация в иммунном рецепторе RIG-I превращает защитную систему организма в саморазрушительную силу и вызывает тяжелые аутоиммунные симптомы, включая поражение почек. К такому выводу пришли ученые из Боннского Университета. Результаты опубликованы в журнале Science Immunology (Scim).

RIG-I — ключевой компонент врожденной иммунной системы, который распознает вирусную РНК и запускает противовирусную защиту. Исследователи обнаружили, что мутация RIG-I E373A делает рецептор сверхчувствительным: он ошибочно воспринимает собственную РНК организма за вирусную.

У мышей с этой мутацией спонтанно развивался волчаночноподобный нефрит — тяжелое воспаление почек. В отличие от классической волчанки, воспаление было прямым, вызванным аномальной активацией RIG-I. Ученые выяснили, что короткая некодирующая РНК, Y-РНК, которая в больших количествах вырабатывается в почках, действует как «ложная тревога», связываясь с мутантным рецептором и вызывая воспаление.

Аномальная активация RIG-I приводила к выделению интерферонов и хемокинов, привлекавших иммунные клетки и усиливавших повреждение тканей. При этом блокирование сигнального пути CCR2, который привлекает моноциты, значительно снижало воспаление у мышей, открывая перспективу для терапии.

Мутации в RIG-I связаны с редкими наследственными заболеваниями, включая синдром Синглтона — Мертена и системную красную волчанку. Полученные результаты помогают понять, как такие изменения в иммунной системе избирательно повреждают органы, и могут стать основой для разработки таргетной терапии, направленной на мутантный RIG-I или взаимодействующие с ним Y-РНК.

Ранее была найдена неожиданная причина устойчивости рака почки к лечению.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами