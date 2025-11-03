На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найдена неожиданная причина устойчивости рака почки к лечению

Immunity: собственный белок человека помогает раку почки сопротивляться лечению
Freepik

Белок, с помощью которого иммунная система обычно борется с инфекциями, может, наоборот, помогать раку почки сопротивляться лечению. К такому выводу пришли ученые из Института рака Дана–Фарбер (США). Результаты исследования опубликованы в журнале Immunity.

Гамма-интерферон (IFN-γ) — белок, играющий ключевую роль в противовирусной защите и активации иммунных клеток. Однако, как выяснили исследователи, его сигналы в некоторых случаях могут иметь противоположный эффект: не усиливать, а ослаблять иммунный ответ против опухоли.

Ученые проанализировали образцы тканей опухолей пациентов с почечно-клеточной карциномой. Оказалось, что активность сигналов гамма-интерферона в определенных иммунных клетках — так называемых миелоидных — была связана с устойчивостью к иммунотерапии. При этом сигналы IFN-γ в других типах клеток подобного эффекта не вызывали.

Иммунотерапия с использованием ингибиторов контрольных точек считается стандартом лечения прогрессирующей почечно-клеточной карциномы. Она помогает иммунной системе распознавать и уничтожать опухолевые клетки. Но часть пациентов не реагирует на такое лечение, и причины этого долго оставались неясными.

Результаты исследования показывают, что гамма-интерферон может играть двойную роль. По словам авторов, это объясняет, почему биомаркеры, помогающие прогнозировать эффективность иммунотерапии при других видах рака, не работают при почечно-клеточной карциноме. Полученные данные могут стать основой для создания новых методов диагностики, позволяющих заранее определить, кто из пациентов не отреагирует на лечение.

Ранее была названа норма физической активности для защиты от рака.

