Найдена неожиданная причина устойчивости рака почки к лечению

Белок, с помощью которого иммунная система обычно борется с инфекциями, может, наоборот, помогать раку почки сопротивляться лечению. К такому выводу пришли ученые из Института рака Дана–Фарбер (США). Результаты исследования опубликованы в журнале Immunity.

Гамма-интерферон (IFN-γ) — белок, играющий ключевую роль в противовирусной защите и активации иммунных клеток. Однако, как выяснили исследователи, его сигналы в некоторых случаях могут иметь противоположный эффект: не усиливать, а ослаблять иммунный ответ против опухоли.

Ученые проанализировали образцы тканей опухолей пациентов с почечно-клеточной карциномой. Оказалось, что активность сигналов гамма-интерферона в определенных иммунных клетках — так называемых миелоидных — была связана с устойчивостью к иммунотерапии. При этом сигналы IFN-γ в других типах клеток подобного эффекта не вызывали.

Иммунотерапия с использованием ингибиторов контрольных точек считается стандартом лечения прогрессирующей почечно-клеточной карциномы. Она помогает иммунной системе распознавать и уничтожать опухолевые клетки. Но часть пациентов не реагирует на такое лечение, и причины этого долго оставались неясными.

Результаты исследования показывают, что гамма-интерферон может играть двойную роль. По словам авторов, это объясняет, почему биомаркеры, помогающие прогнозировать эффективность иммунотерапии при других видах рака, не работают при почечно-клеточной карциноме. Полученные данные могут стать основой для создания новых методов диагностики, позволяющих заранее определить, кто из пациентов не отреагирует на лечение.

