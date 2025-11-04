На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найден новый способ защиты от артрита и диабета первого типа

NatCom: блокировка белка ABHD11 замедляет развитие диабета первого типа
Freepik

Регуляция активности белка ABHD11 играет ключевую роль в контроле нежелательной активности Т-клеток — «провокаторов» аутоиммунных заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Университета Суонси. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит и диабет первого типа, возникают из-за сбоев в работе иммунной системы. Т-клетки, которые обычно защищают организм от инфекций, начинают атаковать собственные ткани. Исследователи показали, что при этих заболеваниях меняется метаболизм Т-клеток — то, как они перерабатывают питательные вещества. Это приводит к их гиперактивности и усилению воспаления в организме.

Эксперименты на мышах показали: блокирование белка ABHD11 снижает гиперактивность Т-клеток и уменьшает выработку ими воспалительных сигналов. В результате замедляется развитие диабета первого типа. При этом заболевании иммунные клетки ошибочно атакуют поджелудочную железу, вырабатывающую инсулин. Из-за этого развивается абсолютный дефицит инсулина, а в крови увеличивается концентрация глюкозы (сахара).

По мнению исследователей, влияние на ABHD11 может стать основой для новых препаратов, которые регулируют иммунный ответ более безопасно и целенаправленно. Такие лекарства также можно будет использовать для борьбы с ревматоидным артритом, при котором Т-клетки разрушают ткани суставов.

Ранее был раскрыт естественный механизм защиты от диабета.

