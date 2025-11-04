Ученые рассказали, как можно испытать оргазм без секса и мастурбации

Исследователи из Центра сексуального здоровья при Университете Индианы представили самое подробное на сегодняшний день описание оргазмов, возникающих во время физических упражнений. Работа опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior (ASB).

Ученые под руководством профессора Дебби Хербеник провели серию исследований, чтобы понять, как движение и мышечное напряжение могут вызывать физиологические реакции, обычно связанные с сексуальным возбуждением. Первые опросы показали, что подобные ощущения чаще всего возникают при упражнениях на пресс, подъеме по канату и работе с весами.

В новом исследовании психологи провели глубинные интервью с 21 женщиной в возрасте от 19 до 68 лет, у которых ранее отмечались такие эпизоды. Участницы рассказывали, что впервые столкнулись с необычными ощущениями еще в детстве — во время занятий физкультурой или спортивных тренировок. Позже, с возрастом, они осознали, что переживаемое ими состояние похоже на оргазм.

Большинство женщин описывали его как внутреннее ощущение в области корпуса, отличающееся от обычных сексуальных реакций. Со временем многие научились распознавать момент наступления этого состояния и, в некоторых случаях, использовать знание о работе мышц, чтобы улучшить контроль над собственным телом и повысить качество сексуальной жизни.

Некоторые участницы признались, что поначалу испытывали стеснение — особенно если это происходило в общественных местах, например в спортзале, — однако впоследствии воспринимали такие реакции как естественные и даже мотивирующие.

По словам исследователей, явление носит физиологический характер и не требует сексуальных фантазий или стимуляции, что подтверждают данные опросов: большинство женщин отмечали полное отсутствие эротических мыслей во время тренировки.

Ученые подчеркивают, что пока неизвестно, какие именно механизмы лежат в основе этого феномена. Предполагается, что ключевую роль играют напряжение мышц таза и активация симпатической нервной системы. В будущем специалисты планируют использовать методы нейровизуализации и биомеханического анализа, чтобы уточнить, как именно физическая нагрузка может вызывать подобную реакцию организма.

Ранее был назван простой способ повысить удовольствие от секса.