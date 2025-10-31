На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван простой способ повысить удовольствие от секса

WJRM: прикосновения во время секса усиливают связь между партнерами
true
true
true
close
Shutterstock

Ученые из Университета Карачи выяснили, как распространенные формы физического взаимодействия между партнерами влияют на уровень удовольствия от секса и эмоциональную близость. Работа опубликована в журнале WebLog Journal of Reproductive Medicine (WJRM).

Авторы отметили, что многие аспекты человеческой сексуальности остаются слабо изученными с точки зрения нейрофизиологии и психологии. В новом исследовании специалисты попытались объединить данные о биологических реакциях, гормональных механизмах и восприятии доверия, чтобы понять, как телесные контакты влияют на отношения внутри пары.

«О человеческом поведении в интимной сфере много говорят в обществе, но научных данных о его физиологических и эмоциональных аспектах до сих пор недостаточно, — пояснил автор работ, психолог Рехан Хайдер из Университета Карачи. — Мы стремились рассмотреть этот вопрос с точки зрения эволюционной психологии и нейробиологии, без культурных стереотипов и оценочных суждений».

Первая часть исследования носила смешанный характер: в ней участвовали взрослые пары в возрасте от 18 до 50 лет. Ученые сопоставили наблюдения и анкетные данные, чтобы выявить, как телесные взаимодействия во время близости связаны с чувством удовлетворенностиот секса и доверием между партнерами.

Результаты показали, что большинство участников связывают такие формы контакта с повышением эмоциональной вовлеченности и ощущением безопасности. Эти реакции сопровождались выбросом гормонов, отвечающих за социальную привязанность — окситоцина и пролактина.

«Мы были удивлены тем, насколько последовательно участники описывали чувство близости и спокойствия, возникающее во время телесного взаимодействия, — отметил Хайдер. — Это говорит о недооцененной психологической составляющей, выходящей за рамки физиологических реакций».

Исследователи также опросили 500 мужчин и выяснили, что телесный контакт приносит удовлетворение не только партнерше, но и самому мужчине — усиливая чувство привязанности и эмоциональной связи. Ученые предполагают, что этот эффект связан с активацией гормональных механизмов доверия и социального сближения.

В выборку вошли и 120 женщин, чьи ответы показали: восприятие собственных телесных зон как источников нежности и доверия усиливает общее чувство близости и снижает тревожность.

Ранее была названа категория людей, склонная к подчинению в сексе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами