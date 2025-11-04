На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, какие названия половых органов возбуждают женщин

Sex Roles: «детские» названия половых органов не нравятся женщинам
Shutterstock

Женщины, которые используют «детские» или игривые слова для обозначения половых органов, чаще испытывают недовольство своим телом и ниже оценивают сексуальное удовлетворение, тогда как использование разговорных или вульгарных терминов в интимном контексте связано с более позитивным опытом. К такому выводу пришли исследователи из Университета Иоганна Гутенберга в Германии и Университета Бар-Илан в Израиле. Работа опубликована в журнале Sex Roles.

Ученые опросили 457 женщин из США, чтобы выяснить, какие слова они чаще всего используют в повседневной и сексуальной обстановке. Участницы также оценивали свое отношение к телу, частоту оргазмов, удовольствие от секса и привычки, связанные с интимным здоровьем.

Анализ показал, что выбор слов тесно связан с восприятием собственного тела. Использование детских или уменьшительных выражений коррелировало с более негативным образом тела, а также с повышенным интересом к косметическим операциям и частым применением очищающих средств для интимной зоны.

При этом женщины, которые в сексуальном контексте употребляли разговорные или грубые слова, сообщали о большем удовольствии и более частых оргазмах. Авторы предполагают, что такие выражения могут восприниматься как способ самовыражения и уверенности, а не как признак грубости.

«Контекст имеет значение, — отметили исследователи. — Один и тот же термин может отражать разные чувства в зависимости от ситуации: в быту — неуверенность, а в интимной обстановке — свободу и принятие тела».

По словам авторов, результаты подчеркивают важность языка в формировании отношения к собственному телу и сексуальности. Продвижение точных и уважительных слов в образовании и медицине, по их мнению, может помочь снизить чувство стыда и повысить телесную грамотность.

Ранее был назван простой способ повысить удовольствие от секса.

