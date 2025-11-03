На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые нашли ген, помогающий сердцу восстанавливаться

npj RM: ген CCNA2 помогает сердцу восстанавливаться после инфаркта
true
true
true
close
Shutterstock

Ген циклин А2 (CCNA2), который обычно отключается после рождения, способен заново запускать деление клеток сердца и восстанавливать повреждения после инфаркта и сердечной недостаточности. К такому выводу пришли ученые из больницы Маунт-Синай. Результаты исследования опубликованы в npj Regenerative Medicine (RM).

В ходе экспериментов ученые выяснили, что активация CCNA с помощью безопасного вирусного вектора стимулирует деление клеток сердечной мышцы у взрослых людей среднего возраста. Это первое доказательство того, что клетки сердца, считавшиеся неспособными к регенерации, можно заставить формировать новые функциональные ткани.

В эксперименте использовались клетки сердца доноров в возрасте 21, 41 и 55 лет. Терапия с применением циклина А2 активировала деление клеток у старших участников, но не повлияла на молодое сердце 21-летнего донора, что согласуется с предыдущими данными о естественном регенеративном потенциале молодых сердец.

Ранее команда под руководством доктора Хесса Чаудри впервые продемонстрировала возможность восстановления сердца крупного млекопитающего (свиньи) после инфаркта путем реактивации CCNA2. Новая работа стала связующим звеном, подтвердившим, что тот же механизм можно безопасно применить и к человеческим клеткам.

По словам исследователей, CCNA2 активирует гены роста, временно «поворачивая время вспять» для клеток сердца, чтобы они могли делиться, не теряя зрелость и не вызывая утолщения тканей. Такой подход, отмечают авторы, открывает путь к переходу от лечения симптомов к реальному восстановлению сердечной мышцы.

Ранее был найден способ спрогнозировать инфаркт и инсульт задолго до начала.

