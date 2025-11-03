Ученый ПНИПУ рассказал, когда в ноябре можно увидеть на небе яркую комету

8 ноября жители России смогут наблюдать редкое небесное явление — комету C/2025 A6 (Леммон), чей следующий визит состоится лишь через тысячу лет. В этот день она достигнет максимального сближения с Солнцем, пройдя на расстоянии около 79 миллионов километров от светила. Об этом «Газете.Ru» рассказал Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.

По словам ученого, в момент перигелия яркость кометы составит около 4,5–5 звездной величины — этого достаточно, чтобы увидеть ее невооруженным глазом. Наблюдать Леммон можно будет после заката, в западной части неба, в созвездии Змееносца. Удачное расположение Луны, которая в этот вечер окажется на противоположной стороне неба, обеспечит хорошие условия для наблюдений.

Однако, как отмечает ученый, уже в последующие дни комета начнет быстро тускнеть и опускаться к линии горизонта, поэтому 8 ноября станет лучшей возможностью увидеть ее из Северного полушария.

Комета Леммон была открыта 3 января 2025 года и поначалу принята за астероид. Лишь после обнаружения газовой оболочки и хвоста ее классифицировали как комету. Спустя полтора месяца объект получил официальное обозначение C/2025 A6 (Lemmon). По расчетам астрономов, она относится к категории «возвращающихся странниц» с периодом обращения около 1155 лет — предыдущий раз это небесное тело проходило рядом с Солнцем в VII веке нашей эры.

Главная особенность C/2025 A6 — ее неожиданная яркость. Первые прогнозы предполагали, что комета останется невидимой без телескопа. Изначальные прогнозы предполагали, что ее блеск составит лишь около 10-й звездной величины. В астрономии это соответствует крайне слабому свечению.

«Данная шкала построена на принципе: «чем выше цифра, тем тусклее объект». Однако в действительности «гостья» превзошла расчеты, и к концу октября ее показатель достиг четвертой отметки. Такой результат позволяет видеть ее как размытое пятнышко на идеально темном небе, а для наблюдателей с биноклем она предстает во всей своей красе», заключил Бурмистров.

Ранее астрофизик рассказал, что Землю может преследовать построенный в СССР зонд.