COVID-19 во время беременности может повышать риск аутизма у детей

O&G: COVID-19 у беременных повышает риск аутизма у детей
Peakstock/Shutterstock/FOTODOM

Заражение коронавирусом во время беременности может быть связано с повышенным риском нарушений нервно-психического развития у детей, включая аутизм. К такому выводу пришли ученые из США. Результаты их исследования опубликованы в журнале Obstetrics & Gynecology (O&G).

Ученые проанализировали более 18 тысяч рождений детей Массачусетс с 1 марта 2020 года по 31 мая 2021-го. Анализ показал, что 861 мать переболела COVID-19 во время беременности. Примерно у 16% детей, рожденных в этой группе, к трем годам диагностировали аутизм или другие нарушения нервно-психического развития. Среди детей женщин, не инфицированных коронавирусом, этот показатель составил 9,7%.

Наиболее выраженная связь наблюдалась при заражении COVID-19 в третьем триместре. Кроме того, корреляция сильнее проявлялась при анализе состояния здоровья детей мужского пола. По словам исследователей, эти данные подчеркивают важность долгосрочного мониторинга развития детей, чьи матери перенесли коронавирус во время беременности.

Авторы уточняют, что их работа не доказывает, что COVID-19 вызывает аутизм, а лишь указывает на возможную связь между инфекцией и риском нарушений развития.

«Это не значит, что каждой беременной женщине с COVID-19 нужно беспокоиться, что у ее ребенка будет аутизм», — отметила в комментарии The Washington Post соавтор исследования, доцент акушерства и гинекологии Гарвардской медицинской школы Андреа Идлоу.

Ранее врач рассказала, чем опасно веганство при беременности.

