Раскрыты генетические изменения, позволяющие людям ходить на двух ногах

Nature: два изменения в ДНК помогли древним людям перейти к прямохождению
true
true
true
close
Efrat Bakshitz

Ученые из Гарвардского университета выяснили, что два небольших изменения в ДНК помогли древним людям перейти к прямохождению. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Исследователи обнаружили, что мутации изменили развитие подвздошной кости — изогнутой части таза, которую можно прощупать, положив руки на бедра. Одно из изменений повернуло кость примерно на 90 градусов, что изменило способ крепления мышц и превратило структуру, предназначенную для лазания, в приспособленную к хождению на двух ногах.

Другое изменение замедлило процесс затвердевания хряща, позволив подвздошной кости дольше расти вширь и формировать короткий, чашеобразный таз. Такая форма обеспечила устойчивость тела и способность сохранять равновесие при движении.

«Эти изменения были необходимы, чтобы мышцы, которые раньше находились на спине животного и помогали ему передвигаться на четвереньках, переместились на бока и начали поддерживать вертикальное положение тела», — пояснил соавтор исследования Теренс Капеллини.

Ученые сопоставили микроскопические образцы тазовой ткани человека, шимпанзе и мышей с КТ-изображениями. Выяснилось, что у человека хрящ растет горизонтально и твердеет позже, чем у других приматов. Это связано с отличиями в регуляции генов, контролирующих формирование хрящевой и костной тканей.

Авторы считают, что такие изменения в «переключателях» активности генов появились вскоре после отделения человеческой линии от общего предка с шимпанзе.

Первоначально исследование было направлено на изучение формирования таза для улучшения лечения заболеваний тазобедренного сустава. Однако полученные данные также помогли понять, как эволюционные адаптации, позволившие ходить прямо, могли сделать человеческий таз более подверженным остеоартриту.

Ранее ученые нашли ген, который определяет чувствительность к алкоголю.

