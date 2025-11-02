Ученый назвал необычную функцию зевоты

Зевок перед публичным выступлением приводит к уменьшению напряжения в скелетной мускулатуре и снятию зажимов, способствуя чувству расслабления. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Валерий Литвинов.

По словам ученого, зевота — это сложный нейрофизиологический акт, который задействует центры высшей нервной деятельности. Когда в центральной нервной системе накапливаются тормозные процессы, активируются дофаминергические нейроны, передающие сигнал в дыхательный центр ствола мозга.

Это запускает цепочку реакций: глубокий вдох, сокращение диафрагмы и межреберных мышц, кратковременную задержку дыхания и последующий мощный выдох.

Объем вдыхаемого воздуха при этом увеличивается примерно в четыре раза, что временно повышает содержание кислорода в крови. Напряжение мышц усиливает приток крови к сердцу, увеличивая частоту сердечных сокращений и объем перекачиваемой крови на четверть. Такой процесс помогает «перезагрузить» нервную систему и поддерживать оптимальное рабочее состояние организма.

Отвечая на вопрос, почему человек часто зевает перед выступлением или экзаменом, Валерий Литвинов объяснил: стресс вызывает избыточное напряжение мышц шеи, плеч и челюсти. В этот момент зевота выполняет противоположную функцию — снижает тонус нервной системы. Под действием серотонина уменьшается возбудимость нейронов спинного мозга, что приводит к расслаблению и снижению тревожности.

По такому же принципу, добавил эксперт, работает и вечерняя зевота. Она подготавливает организм ко сну, помогая перейти от состояния бодрствования к расслаблению. При этом сохраняется активность мозга, необходимая для фазы сновидений, но снижается мышечный тонус и чувствительность к внешним стимулам.

Ранее ученые выявили новый способ борьбы со стрессом.