Ученые выявили новый способ борьбы со стрессом

Международная команда ученых выяснила, что виртуальная реальность может помочь людям научиться эффективно контролировать физиологические реакции на стресс. Оказалось, что игра в VR, обучающая дыхательной технике, улучшает биомаркеры стрессоустойчивости. Работа опубликована в журнале Psychophysiology.

Методы вроде медленного ритмичного дыхания давно известны как действенные способы снижения стресса. Однако их обычно осваивают в спокойной обстановке, которая мало похожа на реальные стрессовые ситуации. Авторы работы предложили использовать виртуальную реальность как среду, где можно не только выучить технику, но и сразу применить ее.

В первом эксперименте добровольцы проходили базовое измерение частоты сердечных сокращений, вариабельности сердечного ритма и дыхания. Затем они надевали VR-шлем и оказывались в игре, где, находясь на лодке посреди спокойного моря, учились дышать в ритме 5 секунд вдох – 5 секунд задержка – 5 секунд выдох (около четырех дыханий в минуту).

После тренировки участников погружали в стрессовую игру — темное подземелье, где нужно было скрываться от существа, «слышащего» сердцебиение. На экране постоянно отображался индикатор «стресса»: зеленый цвет означал безопасность, а красный — риск быть обнаруженным. Чтобы выжить, игрокам приходилось снижать частоту сердцебиения с помощью дыхания.

Результаты показали, что участники действительно применяли полученные навыки: во время стрессовой сцены их дыхание оставалось медленным, а вариабельность сердечного ритма возрастала по сравнению с исходным уровнем, что указывает на более эффективную физиологическую регуляцию.

Во втором эксперименте исследователи сравнили группу, прошедшую дыхательное обучение, с контрольной, не получившей инструкций. На первом сеансе обе группы проходили стресс-тест — сцену с «проникновением злоумышленника в дом». Затем обучаемые участники дважды сыграли в игру, а спустя неделю — еще раз, перед повторным стресс-тестом в подземелье.

Обученная группа показала значительно более низкую частоту дыхания, чем контрольная. Более того, у этих участников наблюдалось улучшение показателей по сравнению с первой стрессовой ситуацией, чего не произошло у тех, кто не проходил тренировку.

Исследователи считают, что такие VR-игры могут стать эффективным и доступным способом тренировки навыков саморегуляции, особенно для людей, которым трудно применять дыхательные практики в реальных стрессовых условиях.

Ранее была названа неожиданная польза просмотра фильмов ужасов.