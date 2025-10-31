Россиянам объяснили, почему инсульт молодеет

Недавно инсульт считался болезнью пожилых и возникал после 60–70 лет. Сегодня же статистика показывает, что сосудистая катастрофа все чаще касается даже тех, кому еще нет 40. Это связано с изменением образа жизни людей и ростом факторов риска среди молодежи, рассказал «Газете.Ru» врач-кардиолог и терапевт, доцент Казанского Федерального Университета Ленар Кашапов.

Инсульт — это острое нарушение кровоснабжения мозга, приводящее к повреждению его тканей. В медицинской практике выделяют два основных типа инсульта: ишемический и геморрагический. Первый составляет около 80% случаев и возникает вследствие блокады сосуда тромбом или атеросклеротической бляшкой. Второй происходит из-за разрыва сосудистой стенки с кровотечением в мозг. Геморрагический инсульт считается более тяжелым и опасным.

«Тенденция к снижению возраста пострадавших от инсульта вызывает тревогу. Основные причины — это изменение образа жизни и рост факторов риска среди молодежи. В их числе распространенное ожирение, гипертония и диабет, развивающиеся у молодых из-за гиподинамии, неправильного питания. Повышенный уровень стресса, в том числе связанный с работой и личной жизнью, приводит к выбросу кортизола и негативно влияет на сосудистую систему. Курение и вейпинг повышают вязкость крови, вызывают спазм сосудов и повышают вероятность тромбообразования. Нередко у молодых выявляется гипертония или аритмия, которые остаются недиагностированными и не лечатся. Злоупотребление стимуляторами, например, энергетическими напитками, увеличивает нагрузку на сердце и сосуды», — объяснил врач.

Кроме того, последствия пандемии COVID-19 тоже не остались в стороне.

«Вирус повреждает эндотелий сосудов, способствуя развитию гиперкоагуляции, который в свою очередь повышает риск тромбообразования. Особенно нужно быть внимательными переболевшим тяжелой формой COVID-19, поскольку у этой группы людей отмечается увеличение риска ишемических инсультов. Лучший способ борьбы с инсультом — его профилактика. Важно контролировать давление, уровень холестерина, отказаться от курения, злоупотребления энергетиками, в целом важно начать вести более здоровый образ жизни. Правильное питание играет весомую роль в профилактике инсульта и общей поддержке здоровья сосудов», – рассказал доктор.

