Стало известно, почему некоторые люди видят лица в случайных объектах

Почему одни люди замечают «лица» в облаках, деревьях и фасадах домов, а другие — нет? Международная команда ученых выяснила, что у людей с синдромом визуального снега — редким неврологическим расстройством, вызывающим постоянное «зернение» перед глазами, — такие иллюзии возникают значительно чаще и интенсивнее. Об открытии сообщает портал The Conversation.

Синдром визуального снега проявляется в виде постоянных мелькающих точек, напоминающих помехи на экране телевизора. Они не исчезают даже в темноте. Помимо этого, пациенты часто жалуются на светобоязнь, «последующие изображения» и мигрени.

Предполагается, что причина кроется в гипервозбудимости зрительной коры — области мозга, отвечающей за обработку визуальной информации. Нейроны в этой зоне работают слишком активно, буквально «перегружая» восприятие шумом.

Чтобы понять, как это влияет на восприятие, исследователи пригласили более 250 добровольцев пройти онлайн-тест. Участникам показали 320 изображений — от коры деревьев до кружек кофе — и попросили оценить по шкале от 0 до 100, насколько отчетливо они видят в каждом из них лицо. 132 человека сообщили о симптомах визуального снега, 104 составили контрольную группу. Также ученые отметили, кто из участников страдает мигренями.

Результаты оказались однозначными: люди с визуальным снегом значительно чаще «узнавали» лица на всех без исключения изображениях. А участники, у которых синдром сочетался с мигренями, показывали самые высокие оценки.

Само по себе видение лиц в случайных узорах — явление нормальное и известно как парейдолия. С эволюционной точки зрения мозг человека «запрограммирован» быстро распознавать лица — важнейший социальный сигнал.

У людей с визуальным снегом эта способность, по-видимому, усилена до предела: мозг «соединяет точки» там, где их нет. Это подтверждает, что синдром — не просто нарушение зрения, а изменение работы всей системы восприятия.

Авторы считают, что тесты на распознавание лиц в узорах могут стать удобным методом диагностики синдрома визуального снега. Они быстрые, просты и подходят даже для детей или пациентов, которым трудно описать свои ощущения.

