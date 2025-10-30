В России создали сорбенты для осветления яблочного вина без потери полезных свойств

Химики Санкт-Петербургского государственного университета вместе с коллегами из Гродненского государственного университета имени Янки Купалы разработали линейку сорбентов из хитозана и наночастиц для удаления взвесей и борьбы с помутнением яблочного вина. Новая технология, в отличие от старой, сохраняет полезные свойства напитка, об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбГУ.

Яблочное вино или негазированный сидр — один из наиболее популярных фруктовых напитков в мире. Однако с течением времени в нем естественным образом образуется неопасная взвесь и помутнение. Для решения этой проблемы производители используют бентонитовую глину, которую добавляют в напиток. Она выпадает в осадок вместе с взвесью и вино очищается, осадок удаляется. Это приводит к потере части вина и удалению из напитка полифенолов — антиоксидантов, которые отвечают за вкус, аромат и пользу продукта. Кроме того, добыча и утилизация бентонита наносят вред окружающей среде.

Ученые СПбГУ вместе с коллегами из Белоруссии разработали линейку инновационных композитных сорбентов на основе природного полимера хитозана и различных неорганических наночастиц. Такие сорбенты способны заместить бентонитовую глину.

«Наш коллектив разработал простой и легко масштабируемый способ создания сорбентов на основе натурального хитозана, модифицированного безопасными неорганическими наночастицами оксида железа, гидроксиапатита или слоистых двойных гидроксидов. Белорусские коллеги, напрямую работающие с производителями напитков, сформулировали четкие технические требования к материалу: эффективность, безопасность и простота удаления сорбента после обработки без ущерба для качества напитка», — рассказала участник исследования, аспирант СПбГУ по направлению «Неорганическая химия» Камелия Рашитова.

Ключевым достижением стало создание композита, который селективно удаляет нестабильные белки, вызывающие помутнение, минимально затрагивая при этом полифенолы, ответственные за вкус и пользу продукта.

Такой подход позволяет производителям получить кристально чистое и стабильное вино, не теряющее своих качеств. Технология разрабатывалась в тесной связке с технологическими партнерами из Белоруссии, что гарантирует ее практическую применимость и готовность к внедрению на действующих производствах. Исследование выполнено с использованием инфраструктуры Научного парка СПбГУ.

