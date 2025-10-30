проект

Названы опасные последствия употребления медового БАДа для улучшения эрекции

Врач Хачирова: употребление меда для потенции может вызвать инфаркт и инсульт

margouillat photo/Shutterstock/FOTODOM

Есть множество народных способов улучшения потенции у мужчин, и один из них – употребление натуральных БАДов. Например, в маркетплейсах можно найти мед для повышения потенции, содержащий компонент аналога «Виагры» тадалафил, о котором умалчивают производитель и продавцы. Как рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Пироговского Университета Эльвира Хачирова, он может вызвать инфаркт и инсульт.

«Опасность тадалафила в БАДах заключается в том, что нет данных о том, в какой он дозе и какого качества. Представьте, что вместо таблетки в 5 мг вы принимаете 20 или 30 мг. Последствия непредсказуемы. Если лекарство — это таблетка с четкой, выверенной дозировкой, то здесь действующее вещество хаотично размешано в банке с медом. Одна порция меда может не подействовать, а другая — привести к катастрофе. Ключевым звеном действия препаратов является мощное расширение сосудов, включая сосуды сердца и головного мозга. В итоге вы можете получить резкое падение давления, аритмию и тахикардию, острый инфаркт миокарда или инсульт», — объяснила врач.

По словам врача, такой мед может вызвать резкое падение артериального давления, тахикардию и аритмию, а также инфаркт или инсульт.

«Если ваше давление и так в норме или немного понижено, прием такой «бомбы» может вызвать обвал давления до критических цифр. Проявления: резкая слабость, головокружение, потемнение в глазах, потеря сознания. Если вы в этот момент ведете машину или находитесь на улице — последствия могут быть трагическими. Еще один грозный сценарий – смертельно опасное взаимодействие с лекарствами. Если вы по назначению врача принимаете препараты от стенокардии или сердечной недостаточности из группы нитратов, то их сочетание с силденафилом (компонент «Виагры») или тадалафилом вызывает неконтролируемое расширение сосудов и падение давления, несовместимое с жизнью», – рассказала врач.

Подробнее о том, как на российских прилавках оказался опасный медовый БАД и как в нем нашли опасный компонент, – в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы гены, которые на 9 лет ускоряют наступление менопаузы.

