В России придумали, как сделать химиотерапию без побочных эффектов

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Тольяттинского государственного университета (ТГУ) совместно с коллегами из Германии и США создали молекулы, которые позволят сделать противораковые препараты без тяжелых побочных эффектов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ТГУ.

Главный принцип классической таргетной терапии заключается в том, что лекарства работают как «блокировщики» — они подавляют мутантный белок в клетке, который приводит к развитию рака. Но у такого вида лечения есть существенный недостаток: генетическая нестабильность опухоли заставляет ее клетки постоянно мутировать, вырабатывая устойчивость к препарату, в результате чего он теряет свою эффективность.

Большинство таргетных препаратов для лечения рака на основе талидомида вызывают серьезные побочные эффекты: они нарушают работу белка цереблона, из-за чего разрушаются не только вредные, но и жизненно важные для клетки белки.

Новая разработка лишена этого недостатка — молекулы «точечно» воздействуют только на патологический белок, не затрагивая другие. Это делает их идеальной основой для создания безопасных PROTAC-препаратов (PROTAC — технология направленной деградации белков, которая используется в разработке лекарственных средств. В отличие от обычных препаратов, блокирующих белки, PROTAC заставляют клетку самостоятельно уничтожать вредоносные белки) без побочных эффектов.

«Для этого создается PROTAC, молекула-химера, выполняющая роль посредника. Молекула состоит из двух фрагментов-лигандов, соединенных линкером. Один «коготь» такой «химеры» цепляется за белок-мишень, который нужно уничтожить. Второй «коготь» находит в клетке специальный белок-«палач», например цереблон (CRBN). А линкер физически сближает мишень и «палача». Когда оба «когтя» захватывают свои цели, цереблон ставит на белок-мишень метку смерти, и клетка отправляет его в свою мусороперерабатывающую систему — протеасому», -– пояснил директор Центра медицинской химии (ЦМХ) ТГУ Александр Бунев.

Лишившись своих критически важных компонентов, раковая клетка погибает. Важное отличие разработанных молекул в том, что они не затрагивают белки в здоровых клетках, вызывая тяжелые побочные эффекты.

На основе полученных данных исследователи планируют осуществить масштабную работу по дизайну и синтезу новых, более эффективных соединений. Конечная цель — создать молекулу, которая, используя внутренние клеточные механизмы, будет прицельно уничтожать белок, жизненно важный для раковой клетки, что приведет к ее гибели.

