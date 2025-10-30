Врач рассказала, можно ли заболеть ветрянкой во второй раз

Заразиться ветряной оспой повторно возможно, если иммунная система человека ослаблена, например, после химиотерапии или при приеме иммуносупрессивных препаратов. Об этом изданию The Conversation рассказала Арчана Койрала, специалист по инфекционным заболеваниям и клинический исследователь Сиднейского университета.

Врач напомнила: ветряная оспа или ветрянка передается воздушно-капельным путем — при кашле, чихании или разговоре — а также через контакт с пораженной кожей. До 90% людей без иммунитета, находящихся рядом с больным, заражаются.

Болезнь начинается с повышения температуры, усталости, насморка и кашля. Через три-четыре дня появляется характерная сыпь — волдыри, наполненные жидкостью. Симптомы проявляются спустя две-три недели после контакта с инфицированным. У детей заболевание чаще протекает легко, но у взрослых и людей с ослабленным иммунитетом может вызывать тяжелые осложнения.

«После выздоровления вирус не покидает организм, а остается в спящем состоянии в нервных клетках. Позже, на фоне стресса или ослабления иммунитета, он может активироваться и вызвать опоясывающий лишай. Это состояние сопровождается болезненной сыпью и может оставлять после себя длительную нервную боль», — отметила врач.

Эксперт также напомнила, что повторно заразиться ветрянкой здоровому человеку почти невозможно. Обычно после болезни формируется стойкий иммунитет: антитела, выработанные после инфекции, защищают организм от нового заражения. Однако риск возрастает при приеме иммуносупрессивных препаратов или по завершении курса химиотерапии.

«Вакцина против ветряной оспы содержит ослабленную форму вируса, которая не способна вызвать заболевание, но формирует стойкий иммунитет и надежно защищает от повторного заражения», — напомнила специалист.

