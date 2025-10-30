На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найдена подгруппа клеток, которая отражает скорость старения

Nature Aging: особый тип иммунных клеток отражает скорость старения
Wikimedia Commons

Ученые из Университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве выяснили, что с возрастом Т-хелперы — разновидность иммунных клеток, регулирующих иммунный ответ, — претерпевают функциональные изменения. Эти изменения отражают биологический возраст человека, который может отличаться от хронологического. Результаты опубликованы в журнале Nature Aging.

Старение — это процесс, при котором клетки теряют способность восстанавливаться после естественного износа. В небольших количествах стареющие клетки выполняют полезные функции, но при их накоплении усиливаются воспалительные процессы и повреждения тканей. Неожиданно ученые обнаружили, что часть возрастных Т-хелперов обладает особым свойством — они способны уничтожать стареющие клетки.

Команда обнаружила новую подгруппу Т-хелперов, количество которых увеличивается с возрастом. Их значение стало очевидным после анализа данных о здоровье японских долгожителей возрастом от ста лет. Иммунная система таких людей оказалась особенно насыщена такими Т-хелперами. По мнению ученых, именно они помогают поддерживать работу иммунной системы в норме и предотвращать преждевременное старение.

В экспериментах на мышах исследователи показали, что снижение числа «новых» Т-хелперов ускоряет старение и сокращает продолжительность жизни. Напротив, увеличение их количества помогает поддерживать здоровье и замедлять возрастные изменения.

По мнению ученых, наблюдать за изменениями в популяции Т-хелперов стоит уже после 30 лет, чтобы оценивать биологический возраст и вовремя вмешиваться при его ускоренном росте. Разница между биологическим и паспортным возрастом, отмечает ученый, может достигать десятков лет.

«Часто говорят: для того: чтобы обратить старение вспять, нужно «перезагрузить» иммунную систему до молодого состояния. Но наше исследование показывает, что это не так. Важно обладать не сверхмощным иммунитетом, а способностью поддерживать его работу в соответствии с возрастом. Одна из аксиом о замедлении старения может оказаться неверной», — поясняет профессор Монсонего.

Ранее был назвал неочевидный способ замедлить старение мозга.

