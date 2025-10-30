На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителям некоторых регионов России спрогнозировали полярные сияния

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Над северными и северо-западными регионами России можно увидеть полярные сияния (свечение верхних слоев атмосферы), сообщает в Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (Института космических исследований Российской академии наук).

Там отметили, что эти оптические явления возникли на фоне умеренной геомагнитной нестабильности, которая наблюдается второй день подряд. Магнитными бурями они сейчас не сопровождаются, хотя их риски сохранятся в течение суток.

В лаборатории уточнили, что благоприятные условия для полярных сияний сложились в Мурманской и Архангельской областях, Карелии, Салехарде, Новом Уренгое и Коми.

«Также повышены вероятности для Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В центральных регионах России наблюдения в данный момент невозможны», — говорится в посте.

В лаборатории добавили, что из-за погоды во многих местах полярные сияния может быть сложно увидеть.

В середине октября в широтах Санкт-Петербурга и выше возросла яркость полярных сияний. Чтобы их увидеть, можно попробовать посканировать северный горизонт видоискателями телефонов и фотоаппаратов. Тогда будет возможность различить слабое свечение.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что было бы с Землей, если бы вместо Солнца светили другие звезды.

