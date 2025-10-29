На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщины получают от упражнений вдвое больше пользы, чем мужчины

NCR: мужчинам для здоровья сердца нужно заниматься спортом дольше, чем женщинам
Shutterstock

Женщины извлекают из физических упражнений гораздо больше пользы для сердца, чем мужчины: при одинаковом объеме активности их риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижается втрое. К такому выводу пришли ученые из Института сердечно-сосудистых заболеваний Сямэньского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cardiovascular Research (NCR).

Ученые проанализировали данные более чем 85 тысяч участников британского проекта UK Biobank. В течение недели уровень физической активности испытуемых отслеживали с помощью носимых фитнес-трекеров. Результаты показали, что для снижения риска сердечных заболеваний на 30% мужчинам нужно заниматься умеренными или интенсивными физическими упражнениями по 530 минут в неделю, тогда как женщинам достаточно менее половины этого времени — 250 минут.

Даже при соблюдении стандартной рекомендуемой нормы подвижности (150 минут в неделю) у женщин риск сердечно-сосудистых заболеваний снижался на 22%, а у мужчин — лишь на 17%. По словам авторов, такие различия могут быть связаны с физиологическими особенностями — в частности, с отличиями в составе мышечной массы и более высоким уровнем гормона эстрогена.

Исследователи отмечают, что результаты подчеркивают необходимость пересмотра универсальных рекомендаций по физической активности, которые не учитывают половые различия.

