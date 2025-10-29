На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван скрытый фактор рака груди у женщин

AJPH: загрязненный воздух повышает риск рака молочной железы
BigmanKn/Shutterstock/FOTODOM

Женщины, живущие в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха, особенно рядом с автомобильными трассами, чаще сталкиваются с раком груди. К такому выводу пришли исследователи Орегонского университета. Работа опубликована в журнале American Journal of Public Health (AJPH).

Ученые проанализировали информацию о состоянии здоровья более 400 тысяч женщин, в том числе 28 тысяч участниц с подтвержденным раком груди. Данные сопоставили с показателями качества воздуха, полученными с более чем 2600 станций наблюдения. Выяснилось, что повышение концентрации диоксида азота — основного загрязнителя, связанного с автотранспортом, — всего на 10 частей на миллиард повышает рост заболеваемости на 3%.

Отдельное внимание уделили микрочастицам PM2.5 — твердым и жидким частицам диаметром менее 2,5 микрометра. Они способны проникать глубоко в легкие и попадать в кровь. Эти частицы, по данным исследования, связаны с агрессивными гормонально-отрицательными формами рака груди.

Авторы подчеркивают, что большинство зафиксированных уровней загрязнения не превышали действующих санитарно-гигиенических норм. Это, по их мнению, указывает на необходимость пересмотра стандартов качества воздуха и усиления мер по снижению транспортных выбросов.

Ранее было обнаружено уязвимое место агрессивного вида рака.

