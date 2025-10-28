На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Древний примат удивил ученых сочетанием силы гориллы и ловкости человека

Microgen/Shutterstock/FOTODOM

Ученые обнаружили в Кении окаменелости руки и ноги вымершего родственника человека Paranthropus boisei, возрастом около 1,5 млн лет. Анализ костей позволил установить, что парантроп обладал как силой гориллы, так и способностью человека к прямохождению. Об этом сообщает журнал Nature.

Paranthropus boisei, прозванный «Щелкунчиком» из-за мощной челюсти и крупных зубов, жил одновременно с ранними представителями рода Homo. Долгое время считалось, что он уступал людям в сообразительности и приспособляемости, что и привело к его вымиранию около 800 тыс. лет назад. Однако новые находки из района Кооби-Фора на берегу озера Туркана заставили пересмотреть это мнение.

Анализ костей показал, что Paranthropus был уверенным двуногим существом с прочными, сводчатыми стопами, способными к энергосберегающему шагу. Его ноги по строению почти не отличались от человеческих. В то же время пальцы рук напоминали пальцы горилл — мощные, приспособленные к крепкому захвату. Вероятно, он использовал их для добычи пищи или переноски простых предметов.

Исследователи считают, что Paranthropus мог жить в смешанных открытых ландшафтах Восточной Африки, передвигаясь на двух ногах, но при необходимости цепляясь за ветви. Его анатомия сочетала силу и устойчивость, в то время как Homo развивал интеллект и навыки сотрудничества.

Находка показывает, что прямохождение не было уникальной чертой людей — уже 1,5 млн лет назад оно встречалось у разных гомининов. Paranthropus boisei, несмотря на меньший мозг и большие зубы, оказался не «эволюционным тупиком», а самостоятельным видом, приспособленным к выживанию в своей экологической нише более чем на миллион лет.

Ранее был назван неожиданный продукт, повлиявший на эволюцию человека.

