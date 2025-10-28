Китай собирается завершить создание «искусственного солнца» к 2027 году

Китай запустит искусственное солнце BEST для генерации электричества к 2027 году

Китай планирует завершить строительство экспериментального термоядерного реактора BEST, известного как «искусственное солнце», в 2027 году. Об этом объявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в социальной сети X.

«Завершение строительства экспериментального сверхпроводящего токамака с горящей плазмой запланировано на 2027 год», — написала Мао Нин.

Как отметила представитель дипломатического ведомства, установка, разработанная Институтом физики плазмы Китайской академии наук, может стать первой в мире, которая будет генерировать электроэнергию. Реактор строится в городе Хэфэй провинции Аньхой.

Установка весом более 400 тонн работает по принципу гигантского термоса. Ее сверхпроводящие магниты охлаждаются до температуры -269°C, чтобы удерживать плазму из дейтерия и трития.

BEST — не первая китайская установка, получившая название «искусственное солнце». Ранее так называли токамак EAST, который в начале 2025 года установил мировой рекорд, удерживая плазму в течение 1066 секунд.

В мае агентство Bloomberg писало, что Китай запустит «искусственное солнце» лишь к середине XXI века.

Ранее Китай показал миру свою мега-ферму солнечных панелей.