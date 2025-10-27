Вспышка далекой звезды раскрыла тайны зарождения жизни на Земле

Международная команда астрономов впервые наблюдала колоссальный корональный выброс массы — выброс плазмы с поверхности молодой звезды, напоминающей раннее Солнце. Это открытие помогает объяснить, как солнечная активность могла повлиять на зарождение и эволюцию жизни на Земле миллиарды лет назад. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

«Мы давно хотели понять, как вспышки и выбросы молодого Солнца воздействовали на формирующуюся Землю, — рассказал руководитель работы Косукэ Намэката. — Благодаря совместным наблюдениям с орбитальных и наземных телескопов Японии, Кореи и США нам удалось заглянуть в прошлое нашей Солнечной системы».

Объектом исследования стала молодая звезда EK Дракона, расположенная на расстоянии около 110 световых лет от Земли. Она похожа на Солнце, но находится на более ранней стадии эволюции — такой, какой наше светило было примерно 100 миллионов лет после своего рождения.

Для наблюдений ученые использовали космический телескоп Хаббл, фиксировавший ультрафиолетовое излучение горячей плазмы, и наземные телескопы в Японии и Корее. Эти синхронные наблюдения позволили впервые зарегистрировать многотемпературный корональный выброс массы.

Астрономы зафиксировали, что горячая плазма выбрасывалась со скоростью 300–550 км/с, а примерно через десять минут за ней последовал поток более холодного газа со скоростью 70 км/с. При этом горячая фаза выброса содержала значительно больше энергии, чем холодная.

По словам исследователей, подобные мощные выбросы в молодости Солнца могли создавать сильные ударные волны и потоки высокоэнергетических частиц, способных изменять атмосферу ранней Земли — разрушать молекулы или, наоборот, способствовать синтезу органических соединений.

«Современные теоретические и экспериментальные работы показывают, что такие частицы могли играть ключевую роль в формировании биомолекул и парниковых газов, — пояснил Намэката. — Это делает корональные выбросы важным фактором, определившим условия для появления жизни».

