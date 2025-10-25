Ученые предупредили о высокой опасности электросамокатов для детей

В американских больницах фиксируют всплеск серьезных травм у детей, пользующихся электросамокатами, электровелосипедами и другими устройствами микромобильности. В некоторых случаях такие поездки заканчиваются смертью. Ученые предупредили родителей об опасности этого вида транспорта. Работа опубликована в журнале JAMA Surgery.

«Мы наблюдаем тревожный рост случаев тяжелых травм у детей, катавшихся на электросамокатах и электровелосипедах, — рассказала Брайанна Эмр, директор отделения детской травматологии Больницы Пенсильванского университета. — Родителям важно понимать риски, прежде чем разрешать ребенку садиться на них».

По словам специалиста, самые опасные случаи происходят, когда ребенка сбивает автомобиль — чаще всего по пути в школу, на тротуаре или проезжей части.

«Многие едут в наушниках, кто-то пишет сообщение, отвлекается — и за эти десять секунд невнимательности не успевает заметить машину», — объяснила Эмр.

Скорость делает травмы особенно тяжелыми: если обычный велосипед едет 10–15 км/ч, то электросамокаты и электровелосипеды развивают до 30 км/ч и выше.

«Дети получают травмы, которые раньше мы видели только после ДТП с мотоциклами», — заключила врач.

Среди типичных последствий — черепно-мозговые травмы, переломы ребер, рук и ног, повреждения внутренних органов. Иногда дети падают из-за кочек или выбоин — маленькие колеса самокатов плохо справляются с неровной дорогой. Бывают и возгорания аккумуляторов, приводящие к ожогам.

Американская академия педиатрии рекомендует не позволять детям младше 16 лет ездить на электросамокатах. Эмр отмечает, что даже подростки старшего возраста не всегда готовы к такой ответственности.

Перед каждой поездкой, по словам эксперта, важно проверять тормоза, фары и колеса, использовать отражающие элементы на одежде и включать свет в темное время суток.

«Не слушайте музыку, не переписывайтесь в телефоне во время движения и всегда снижайте скорость, если видите препятствие или яму», — добавила Эмр.

