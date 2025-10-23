Болезнь Альцгеймера «сбивает» внутренние часы клеток мозга, выяснили ученые

Болезнь Альцгеймера нарушает циркадные ритмы клеток мозга, ответственных за его очищение от токсичных бляшек. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета выяснили. Исследование опубликовано в журнале Nature Neuroscience (NatNeuro).

Болезнь Альцгеймера нередко сопровождается расстройством сна: пациенты плохо спят по ночам, чувствуют сонливость днем и страдают от спутанности сознания к вечеру. Эти симптомы давно связывали с нарушением биологических часов, но механизм оставался неясным.

Команда под руководством невролога Эрика Мюзика обнаружила, что амилоидные бляшки — ключевой признак болезни — нарушают работу сотен генов, регулирующих суточные ритмы микроглии и астроцитов. Эти клетки выполняют роль «санитаров» мозга: микроглия очищает ткань от токсинов и мертвых клеток, а астроциты поддерживают работу нейронов.

В экспериментах на мышах исследователи показали, что при накоплении амилоида привычные ритмы активности генов в этих клетках сбиваются, превращая упорядоченную систему в хаотичную. В результате нарушается синхронная работа механизмов, отвечающих за выведение амилоида. Более того, амилоид создает «новые ритмы» у сотен других генов, связанных с воспалением.

Ранее группа Мюзика выявила белок YKL-40, уровень которого меняется в зависимости от циркадного цикла. Эти изменения также связаны с риском болезни Альцгеймера. Теперь исследователи считают, что восстановление нормальных ритмов микроглии и астроцитов может стать новым направлением терапии.

«Мы только начинаем понимать, как внутренние часы влияют на здоровье мозга. Возможно, в будущем мы научимся управлять ими — усиливать, ослаблять или перенастраивать в нужных клетках», — отметил Мюзик.

Ранее в России нашли причину агрессивности опухолей головного мозга.