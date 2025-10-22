Ученые нашли природное средство против жировой болезни печени

Бразильские ученые из Университета Сан-Паулу и Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул установили, что экстракт листьев бергамота способен восстанавливать метаболический баланс и защищать печень при ожирении. Исследование опубликовано в журнале Food Research International.

В эксперименте лабораторным крысам с индуцированным ожирением в течение нескольких недель вводили экстракт листьев бергамота (Citrus bergamia). На момент завершения исследования животные продемонстрировали улучшение показателей липидного обмена: у крыс снижался уровень общего холестерина и триглицеридов, а концентрация «хорошего» HDL-холестерина повышалась. Кроме того, грызуны теряли вес и общую жировую массу.

Биохимический анализ показал, что бергамот обладает выраженным антиоксидантным и противовоспалительным действием. Соединение снижает количество активных форм кислорода и воспалительных цитокинов в клетках печени. Эти эффекты препятствуют развитию метаболически ассоциированной жировой болезни печени, одного из основных осложнений ожирения.

Авторы подчеркивают, что экстракт листьев бергамота может стать перспективным природным средством профилактики метаболических нарушений. Следующим этапом, по их словам, станут клинические испытания на людях. Они позволят уточнить оптимальные дозировки и подтвердить безопасность вещества при длительном применении.

